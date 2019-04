Mujer demanda a su dama de honor por opacarla en su boda

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas te contamos de una mujer que le pidió abortar a su dama de honor por la razón más ridícula, y también de otra, que hizo una lista de reglas absurdas para que sus invitados la siguieran, pero hoy te contaremos de una novia que quiere ser indemnizada por su dama de honor, informó Excélsior.

En Reddit, una mujer contó cómo en su boda, fue opacada por su dama de honor a quien ahora le exige 30 mil dólares, es decir, más de medio millón de pesos por arruinarle su gran día.

La usuaria ‘IgnoredBride’, de 25 años, relató que su amiga Ana le robó la atención de todos con su embarazo, carisma y con su esposo guapísimo (a quien no conocía, ni sabía que llevaría).

Para iniciar el relato, la novia contó que cuando se comprometió, Anna estaba soltera por lo que no pensó en darle un plus one, mientras que las otras dos damas de honor ‘con relaciones largas y estables’ sí recibieron una invitación extra.

“Quería darles a las dos damas de honor un ‘más uno’. Anna parecía ofendida por esto, porque en ese entonces no tenía un novio formal, comenzaba a salir con el que ahora es su marido, pero en ese entonces era algo casual”.

Finalmente, la novia le dio la invitación extra y medio año antes de la boda Anna se casó.

“Ella trajo a su nuevo esposo con su más uno, pese a que nunca lo conocí y sabiendo que no me agradaría la idea”, pero no solo eso causó su molestia, la mujer estaba embarazada y todos se acercaban para hablar con ella.

“Estaba enormemente embarazada y no se abstuvo de presumir. Mi esposo y yo somos muy jóvenes (25) y en la cultura de mi esposo, quedar embarazada antes de finales de los 20 o 30 es básicamente un embarazo adolescente y obviamente atrajo la ATENCIÓN”.

Además de su boda reciente y su embarazo, la dama de honor cautivó a los invitados con su personalidad, y según IgnoredBride, en la fiesta todos los miraban y hablaban sobre ellos.

“Ella tiene una personalidad vibrante y tiene una manera de eclipsar a todos los que la rodean. Su esposo también es muy alto e increíblemente atractivo, lo que atrajo mucha atención”.

“Incluso, en la fila, las personas se preguntaban por esa mujer ‘eléctrica’ y sobre su embarazo/ matrimonio, vida” y recordó “Cuando se levantaron para bailar, todas las miradas estaban sobre ellos”.

“Ni siquiera puedo mirar las fotos sin llorar y quiero desesperadamente que mi boda se repita. Sinceramente, siento que Anna me debe una boda e hizo todo esto como venganza por ofenderla hace años, ¿o me equivoco?”, concluyó la mujer anónima.

Su posteo ocasionó más de 700 comentarios, todos negativos, pues, aunque la novia esperaba empatizar con los usuarios la mayoría coincidió en que debería dejar de envidiar tanto a la mujer que no hizo