Mujer descubre que ganó la lotería gracias a su mamá

MÉXICO.- No todos los días se gana la lotería. Pero más raro aún es el caso de una mujer de la ciudad de Laurel (Maryland, EE.UU.) que, sin saber que había acertado al número ganador, estuvo a punto de perder la oportunidad de hacerse con un premio de 50.000 dólares, por dejar botado el billete respectivo.

De acuerdo con la agencia UPI, la estadounidense adquirió el pasado 7 de septiembre un boleto de la Lotería de Maryland, pero de seguidas olvidó que lo tenía porque, según confesó, suele comprarlos solo una o dos veces al año, indica el portal de noticias RT.

El billete estuvo extraviado entre sus papeles por varias semanas, hasta que la madre de la mujer lo encontró causalmente mientras la ayudaba a mudarse. "Estaba husmeando un poco, descubriendo qué era basura y qué no, cuando vi el boleto. Decidí revisarlo, por si acaso", comentó la señora, que al descubrir lo del premio le dio la noticia a su hija.

La despistada ganadora asegura que si no hubiera sido por su mamá, no estaría disfrutando de tal golpe de suerte. "Para entonces, el boleto había desaparecido de mi mente. Tenía mucho que hacer y todo lo que poseía estaba en cajas aquí y allá. Si ella no hubiera hallado el boleto en una pila de papeles, yo nunca lo habría hecho", dijo. La afortunada se propone ahora invertir sabiamente esa ganancia, aunque posiblemente se tome antes unas vacaciones.