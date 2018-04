Por robar una extraña mariposa africada una mujer es detenida

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Gracias a las cámaras de seguridad miles de crímenes y actos ilícitos han sido capturados para la posteridad. Desde delitos menores hasta actos inimaginables.

El que se suscitó esta semana y quedó grabado afortunadamente entra en la primera categoría.

El hecho se suscitó en el Conservatorio de Krohn en la ciudad de Cincinnati, Ohio en donde se llevaba a cabo la exposición anual de mariposas.

De acuerdo Fox News casi al finalizar la muestra, Jamie Revis intentó salir disimuladamente del recinto con una mariposa azul morfo africana.

La mariposa probablemente habría muerto, dada su necesidad biológica de vivir en un clima más cálido que el de Cincinnati...

Afortunadamente no pasó desapercibida, pues una empleada del lugar se dio cuenta y la confrontó para evitar que se fuera.

Sin embargo, gracias a un movimiento rápido la ladrona de 36 años pudo salir huyendo del lugar.

Minutos después fue localizada y arrestada por la policía. Milagrosamente el bello insecto se encontraba bien y pudo ser regresada al conservatorio.

Los profesores de Biología de la Universidad de Cincinnati, Stephen Matter y Patrick Guerra, señalaron al canal WCPO que la mariposa probablemente habría muerto, dada su necesidad biológica de vivir en un clima más cálido que el de Cincinnati.

Aunque todo terminó bien y la mujer pudo ser procesada, el motivo del robo aún sigue siendo un misterio.

