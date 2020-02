"La mamá más sexy del mundo" Conoce a esta hermosa mujer de 43 años

ESTADOS UNIDOS.- Joleen Díaz y su hija Meilani Parks tienen 24 años de diferencia, pero las personas de manera continua piensan que son hermanas.

Pero si bien, esta mujer puede no parecer su edad, hace todo lo posible para fingirla.

Ver esta publicación en Instagram happy holidays❤️💚 . . 📷: @christinayoshi Una publicación compartida de Joleen Diaz (@joleendiaz) el 20 Dic, 2019 a las 12:49 PST

"Meilani y yo nunca hemos salido de fiesta o de fiesta juntas", mencionó Díaz.

La mujer dijo que prefiere quedarse en casa, tomar una buena taza de té caliente y ver una buena película.

Ver esta publicación en Instagram cuddle szn 💞 #rainyday Una publicación compartida de Joleen Diaz (@joleendiaz) el 30 Nov, 2019 a las 5:25 PST

La madre soltera se separó con su pareja hace 13 años, pero siguen en buenos términos.

El Instagram de la madre, tiene más de 22,000 seguidores, está lleno de comentarios sobre lo joven que se ve.

También te puede interesar: Bar regala cerveza y chicharrones por quemar la foto de tu ex

Díaz maneja estrictamente una rutina de cuidado de la piel.

"Cuido mi piel religiosamente y todos los días me lavo la cara por la mañana y antes de irme a la cama", dijo la mujer.

"Tener una buena piel me da confianza", dice ella, "incluso en los días en que no me veo lo mejor". Díaz también insiste en que su hija siga una rutina igualmente rigurosa para mantener lo que su madre le dio: "Tuve que comenzar alrededor de los 12 años".

Un usuario en instagram comentó: "¡Eres oficialmente la mamá más sexy del mundo!", "Tú y tu hija parecen hermanas", escribió otra persona.