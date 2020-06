Mujer golpea con martillo el auto de una hispana; le exige que se largue de EU (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Por medio de un video publicado en Twitter, una mujer fue captada golpeando el automóvil de su vecina con un martillo mientras gritaba "lárgate" y "regresa a México".

Este suceso tuvo lugar en Chatsworth, en el valle de San Fernando del condado de Los Ángeles, Californa. Al parecer la agresora le exigía a su vecina quien al parecer es de orígen latino que se vayan del vecindario.

Luego de retirarse del vehículo, la furiosa mujer regresó para golpear y derribar los botes de basura que estaban en el lugar.

También te puede interesar: Foto de actor de películas para adultos aparece entre fallecidos por COVID-19

Bruh I hate racist ppl so much .. Im all the way in Miami while this dumbassbihh in LA fucking my car up .. all cuz she racist and dont like us 😤😤😤 pic.twitter.com/jSy4ado1wT