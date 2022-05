¡Ay, no! Mujer intenta hacerse prueba de Covid, pero se traga el hisopo

Una británica de 31 años se hizo una prueba casera de Covid-19 pero accidentalmente se tragó el hisopo y terminó en el hospital en el condado de Durham, Inglaterra.

Después de un turno nocturno, el 20 de abril, Lee se hizo la prueba con un hisopo, pero se le quedó atorado.

"Intenté sacarlo pero no pude, así que pensé que tendría que intentar tragármelo. Tragué y bajó un poco, pero sólo llegó hasta la mitad de la garganta" .

"Cuando me pasé el hisopo por la parte posterior de la garganta, me dieron como náuseas" , dijo. "El hisopo giró en mi boca y se atascó en la parte posterior de la garganta " . El extremo se quedó atascado en el paladar en la parte posterior.

Lee se encontraba sola con su hija pequeña. No quiso asustarla llamando a emergencias, pero comenzó a sentir que le costaba trabajo respirar y temió por su vida.

"Ni siquiera llamé al 111 porque tenía a mi hija conmigo. Me metí en el coche y conduje directamente a urgencias" .

Pero en la clínica nunca habían atendido un caso así, por lo que la trasladaron a una clínica cercana.

"Nunca habían visto una cosa así y no sabían qué hacer. Cuando pasaba saliva no sentía el hisopo, pero se podía ver" .