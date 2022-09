Mujer lame el abdomen de Prince Royce; así reaccionó el cantante

Prince Royce y Enrique Iglesias han vivido momentos intensos en los últimos días gracias a sus fans que no desaprovecharon la oportunidad de tener frente a ellas a sus ídolos. Iglesias no se pudo escapar de un beso en la boca, mientras que al dominicano le tocó lengüetazo en pleno concierto.

Cuando Royce ofrecía su show en Miami, rodeado de fans y con un vaso en la mano, una de las asistentes fue más allá burlando al personal de seguridad del intérprete de "Darte un beso".

Mientras varias de ellas gritaban, le decían palabras románticas y lo tocaban, una mujer le levantó la playera y le pasó la lengua por su abdomen, provocando la sorpresiva reacción de Prince, así como del personal de seguridad que intentó sin éxito alejar a la mujer que ya había logrado su cometido.

You can lick me any day sir 🫡@PrinceRoyce pic.twitter.com/SbgSiJSpa3