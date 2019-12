Mujer logra juntar a sus 17 mascotas para una épica foto

Agencia

MÉXICO.- Todo dueño de una mascota sabe lo difícil que es conseguir que pose para que salga una buena foto. Sin embargo, Kathy Smith, de 30 años, propietaria de ocho perros y nueve gatos, pudo organizar un 'retrato' colectivo de su 'familia', tarea que requirió siete días y no se sabe cuánta paciencia y perseverancia, indica el portal británico Metro.

Según Smith, no tuvo ninguna dificultad con los perros, que posaron obedientemente frente a la cámara, pero los gatos se negaban rotundamente a participar en la sesión.

THEY SAID IT COULDN'T BE DONE

🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈

🐈🐕🐕🐕🐈🐕

🐕🐕🐕🐕🐕



https://t.co/Z7NA4oZaO8