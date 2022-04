Mujer muere ahogada antes de casarse; la entierran vestida de novia

La historia de Ruth Maguire será una de las historias más conmovedoras, pues la mujer de 30 años murió ahogada, meses antes de su boda. Al perder la vida, se esfumó su máximo sueño; casarse de blanco con su prometido Jim Griffin.

El caso de Maguire se hizo viral hace unos días, a pesar de que su muerte tuvo lugar el pasado marzo de 2019, ya que la mujer murió ahogada tras tener su despedida de soltera en compañía de amigas.

De acuerdo con la información de medios nacionales, tras la fiesta, la mujer decidió hospedarse en una cabaña cercana, y fue la última foto que posteó en su cuenta de Instagram.

En la imagen compartida, se podía apreciar a Ruth Maguire caminar rumbo a la cabaña que estaba cerca de un muelle en Carlingford Lough,

Sin embargo, no hubo más noticias de ella, hasta dos días después, cuando su cuerpo fue encontrado en el lago Carlingford.

Search is ongoing in Carlingford for missing woman Ruth Maguire, with various rescue organisations from early light this morning. Anyone with any information on Ruth’s whereabouts is urged to contact Carlingford Garda Station on 042 937 3102. pic.twitter.com/oaVW8uSsKT