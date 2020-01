Mujer pone en venta a su esposo por estropear su pantalón

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de los Estados Unidos quizo ayudar a su esposa, lavando su pantalón favorito, sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba, ya que la prenda termino por encogerse, provocando que su esposa ya no se lo pueda poner.

Debido a esto la mujer decidió vengarse y puso a la venta a su pareja, a través de Facebook.

What is this? A pair of trousers for ants?



