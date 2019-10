Mujer se hace viral con su 'truco' para no pagar exceso de equipaje

Agencia

FILIPINAS.- Hacer tus maletas para un viaje de varios días en ocasiones se convierte en toda una tortura, calcular el peso es sumamente complicado, tomando en cuenta que debes llevar todo lo necesario pero no excederte en el peso si no quieres pagar de más, sin embargo, el ‘truco’ de una mujer se ha vuelto viral, ya podría ser la solución a ese problema.

De acuerdo a RT, la mujer que se disponía a tomar un vuelo con exceso de equipaje, tuvo una brillante idea para evitar pagar la tarifa adicional que le exigía la compañía.

También te puede interesar: ¡Haz maletas! Inicia el Hot Travel en México

En una imagen que publicó en Facebook a inicios de mes, Gel Rodriguez aparece vistiendo lo que parecen ser al menos tres pares de pantalones y varias chaquetas a la vez. "¡Ningún problema! De 9 kilos a 6,5 kilos de equipaje!", escribió la mujer junto a la foto, que se ha vuelto viral en la Red.

Gel Rodriguez of the Philippines, instead of paying for her excess baggage, wore many of her clothes that she had packed into her suitcase.https://t.co/xLFrPR8xNz