Mujer se vuelve millonaria gracias al vómito de un cachalote

De acuerdo con Daily Mail, Siriporn Niamrin, una mujer de 49 años originaria de Tailandia, se ha vuelto millonaria gracias al vómito de un cachalote que se encontró al caminar por la playa en la provincia de Nakhon Si Thammarat.

La mujer se tropezó con una “masa con olor a pescado” que había sido arrastrada a la orilla de la playa por una tormenta. Tras una inspección, la resguardó, creyendo que su hallazgo tendría algún costo.

Con la ayuda de los vecinos, Niamrin confirmó que se trataba de “ámbar gris”, un ingrediente codiciado en la industria del perfume.

Para verificar la autenticidad del ámbar gris, Siriporn y sus vecinos acercaron una llama de fuego a la masa, lo que provocó que parte de ella se derritiera y luego se endureciera nuevamente después de enfriarse. Una prueba casera que sigue las propiedades de la sustancia.

Con 12 pulgadas de ancho y 24 pulgadas de largo y un peso de alrededor de 7 kilos, el ámbar gris que encontró tiene un valor estimado de 260 mil dólares, lo equivalente a más de 5 millones de pesos.

Siriporn ahora está esperando que los expertos visiten su casa para confirmar que el bulto es genuino.