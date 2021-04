Mujer le tose en la cara a un bebé intencionalmente, mira cuál será su castigo

Nancy Nordland, una mujer de 66 años fue acusada de agresión luego de toser en la cara de un bebé intencionalmente, tras sostener una pelea con la madre del menor el pasado 12 de junio de 2020.

Aunque el hecho ocurrido en una sucursal de la cadena Yogurtland, ubicada Santa Clara, no es reciente, tiene poco que las autoridades dieron con ella y esta semana tendrá una audiencia por el caso.

El martes 27 de abril, la mujer será procesada por el cargo de delito menor en el Departamento 52 del Salón de Justicia en San José.

El video de vigilancia mostró a Nordland, esperando frente a la otra mujer y el niño de un año sentando en una carriola. Los fiscales dijeron que a Nordland no le gustaba lo cerca que estaba la mujer de ella.

Como venganza decidió quitarse el cubrebocas y toser en la cara del bebé para luego irse del lugar sin pagar.

La mujer podría pasar entre pasar entre 5 y 6 meses en prisión, además de pagar una multa de más de mil dólares.

