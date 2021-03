Mujer utiliza su ropa interior como cubrebocas en un supermercado (VIDEO)

SUDÁFRICA.- Casual: olvidas tu cubrebocas y lo sustituyes con tu ropa interior. Esto fue lo que realizó una mujer dentro de un supermercado de Sudáfrica.

Luego que personal de seguridad le exigiera ponerse la mascarilla, la fémina tuvo la "brillante" idea de colocarse su ropa interior en el rostro con la intención de "cumplir" con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

En dicho video se observa como la mujer, la cual se desconoce su identidad, levanta su vestido para sustituir el cubrebocas con su ropa interior, este acto sorprendió a propios y extraños que se encontraban en el establecimiento sudafricano.

Algunos espectadores lo tomaron con buen humor, incluso una mujer que se encontraba atrás de ella la apoya y le pide al personal que la dejen pasar a pagar sus productos, ya que su ropa interior contaba como una mascarilla.

Female shopper whips off her thong and wears it as a face mask after staff refused to serve her pic.twitter.com/1mSxjy4mOx