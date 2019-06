Mujer se viste de novia en la boda de su hijo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Se sabe que en las bodas se tienen códigos de vestimenta, a veces las novias exageran y exigen cosas muy específicas, pero lo que se sabe de antemano que jamás, por ningún motivo debes de ir también de blanco. Y menos en un vestido parecido al de la novia.

De acuerdo con El Debate, esto fue lo que le pasó a una novia en Estados Unidos pues su suegra llegó vestida de una manera muy parecida a ella. La misma novia, Amy Penzza, fue la que hizo pública la situación mediante una fotografía en su cuenta de Twitter.

En la fotografía se puede ver a la suegra y a la novia el día de la ceremonia, vestidas de la misma manera. Amy, explica que pese al “error” de la madre de su novio, ella no se molestó. Dijo que la suegra creció en una situación precaria, muchas carencias por lo que es una mujer que vive en busca de las mejores gangas en las tiendas por lo que, pese a que media red social explotaba de coraje, Penzza decía que no la culpaba y no tenía ningún problema con ello.

Amy cuenta que desde aquél día, su suegra ha hecho lo posible por ayudarla en cualquier momento de su vida, y que la relación es genial, incluso bromean bastante al recordar tan atípica anécdota.