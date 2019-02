Agencia

BOGOTÁ.- Un residente de Bogotá (Colombia) fue multado con más 265 dólares estadounidenses, alrededor de cinco mil pesos mexicanos, después de que comprara el lunes pasado una empanada en la calle de la capital colombiana.

De acuerdo a RT, Steven Carlos ni siquiera había terminado de comérsela cuando unos agentes se le acercaron y le aseguraron que había violado el artículo 140, numeral 6 del Código Nacional de Policía que prohíbe "promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente".

Por su parte, el propio infractor asegura que no sabía nada de que sus acciones fueran ilegales y los agentes no le advirtieron al respecto cuando este estaba cerca del vendedor ambulante poco antes de la compra. Sin embargo, ahora tiene que pagar una multa considerable, que le representa casi medio salario mensual.

"Era un pastelito de pollo, pero creo que tenía huevo de avestruz", bromeó el hombre en una entrevista con Bluradio.

Al mismo tiempo, el hombre calificó el suceso como "injusto" y lamentó que existen "muchas infracciones más graves y tienen una multa, un comparendo, por un valor mucho menor".

El caso generó un debate amplio en la sociedad. Varios ciudadanos señalaron que no tenían conocimiento de que la compra de los productos en la calle era ilegal y criticaron las acciones de la Policía. "Normalmente compro comida a vendedores ambulantes y no sabía que esta norma existía", indicó el obrero Alex Suárez, entrevistado por El Heraldo, mientras que la ama de casa Angeli Silva hizo hincapié en que "el deber es que se dé a conocer esta ley y no multar enseguida a la gente".

Al mismo tiempo, el grupo de blogueros locales 'Los Insaciables' señaló que pagará la multa de Carlos. "LOS INSACIABLES no podemos permitir esto, ¿una multa por comer empanada?", reza una publicación en su cuenta de Instagram.

Además, el incidente provocó numerosas reacciones también por parte de los internautas, que no tardaron difundir memes dedicados al asunto y popularizar la tendencia #empanada.