"Bebé Trump furioso" sobrevolará Londres

LONDRES, Inglaterra.- Las autoridades en Londres autorizaron el jueves a manifestantes volar sobre el Parlamento un dirigible con la forma de Donald Trump como un gigantesco bebé anaranjado durante la visita del presidente estadounidense a Gran Bretaña la semana próxima, informó Debate.

Popped down to see a bunch of north London folks practice inflating the giant Trump Baby blimp they’ve made to protest the president’s visit. They plan to launch it beside parliament when Trump is here on July 13. It’ll go 30 metres in the air. #vicenews #trumpbaby pic.twitter.com/NvY1fKbHEm