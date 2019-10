Músicos de la calle improvisan un concierto en el metro de Nueva York

Agencia

NUEVA YORK.- El concierto tuvo lugar el domingo pasado y se ha hecho muy popular en redes sociales desde que un usuario de Twitter compartió un fragmento del concierto callejero en la red social.

El tuit se hizo viral en cuestiones de segundos, lo cual provocó que varias personas asistieran a observar este concierto en la calle en cuestión de minutos.

These two buskers are playing together from opposite sides of the G, fuck, ugh, my heart pic.twitter.com/12OrSkxQUG