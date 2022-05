Mujer huye tras chocar a repartidor de agua: nace Lady FGR

"¡Con una llamada va a venir todo mi equipo!", fueron las palabras que una supuesta empleada de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo a un repartidor de agua luego de chocar contra su triciclo y negarse a responder por el daño que causó.

A través de un video se observa que la mujer, quien viste un uniforme con las siglas de la dependencia, se muestra con una actitud prepotente, por lo que usuarios de redes la apodaron "Lady FGR".

En el material no se especifica la fecha y lugar de los hechos.

Según muestra la grabación, la mujer amenaza al joven con hablarle a "su equipo".