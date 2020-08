Netflix cambia sinopsis de película tras críticas por sexualizar niñas

Ciudad de México.- Luego de que Netflix diera a conocer el cartel y la sinopsis de su nueva película original "Cuties", la molestia de los usuarios no se ha hecho esperar, ya que acusan a la nueva producción de la plataforma streaming de sexualizar a niñas de once años.

Con el "hashtag" "#NetflixPedofilia", diversos usuarios en redes sociales están promoviendo un boicot en contra del servicio online, argumentando que la empresa hipersexualiza a la niñas.

"Cuties" es la nueva película original de Netflix de origen francés y en ella se narra la historia de un grupo de baile de niñas de once años. La imagen y la descripción utilizadas para promocionar esta cinta que llegará al servicio el próximo nueve de septiembre ha desatado la polémica, por ello la compañía rectifica y ha decidido cambiar tanto la imagen como la sinopsis iniciales.

El "hashtag" "#NetflixPedofilia" se ha posicionado entre las tendencias este jueves y es que los cibernautas también señalan que la imagen de las niñas en la película es inapropiada, al mostrarlas con poca ropa y actitudes de mujeres mayores de edad.

Tras la polémica, la cuenta de Netflix en Estados Unidos se disculpó por el cartel y la sinopsis.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.