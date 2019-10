Nike vende tenis con agua bendita y crucifijo

Agencia

Nueva York.- El martes pasado la marca MSCHF presentó en la ciudad cosmopolita de Nueva York su nueva linea de tenis deportivos con un diseño inspirado en Jesucristo.

La marca tomo un modelo de tenis de Nike, Nike Air Max 97, para adaptarlos y hacerles modificaciones. El modelo en color blanco con azul cielo llevan un crucifijo en las agujetas, ademas de una cita bíblica, Mateo 14:25, que hace referencia al momento en que Jesús caminó sobre el agua.

Llevan ademas un punto rojo que simboliza la sangre de Cristo y el sacrificio que éste hizo por la humanidad.

South Korean brand MSCHF and INRI have filled this custom, Nike Air Max 97's, with blessed Holy Water from the River Jordan, making these sneaks a pricey $3,000 a pop pic.twitter.com/eCGdPBdrfk