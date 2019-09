Niña de 6 años es detenida, esposada y fotografiada por la policía

Agencia

Ciudad de México.- Una abuela de Florida denunció que su nieta de 6 años fue arrestada por mal comportamiento en el salón de clases y trasladada esposada en una patrulla policial hasta un centro de detenciones de jóvenes donde le tomaron huellas dactilares y fotografías.

De acuerdo con El Debate, la niña afroestadounidense, que medios de comunicación identificaron como Kaia Rolle, estudia primer grado en la escuela Lucious and Emma Nixon Elementary en Orlando, Florida.

Entre el asombro y la indignación, Meralyn Kirkland contó a la estación local WKMG-TV que el incidente en clase fue producto de una condición médica de la niña, que sufre de apnea del sueño.

Debido a la falta de sueño, Kaia estuvo manifestando mal comportamiento el jueves en clases y entonces fue llevada a la oficina del director donde un miembro del personal supuestamente le agarró las muñecas para calmarla, según el sitio Crimenonline. Fue entonces cuando Kaia empezó a retorcerse para zafarse y terminó pateando a la empleada.

Fue entonces cuando intervino el oficial asignado a la escuela Dennis Turner esposó a la niña para trasladarla al centro de detenciones de jóvenes.

Kirkland contó a la estación televisiva que entonces recibió la llamada de Turner que le notificaba sobre el incidente.

La abuela le dijo a la estación de televisión que Turner no parecía entender. Supuestamente el policía le dijo: "Bueno, tengo apnea del sueño, y no me comporto así".

"¿Qué quiere decir con que fue arrestada?", le preguntó ella. Y el oficial le contestó que la niña había pateado a una persona "y está siendo acusada y está en camino".

"Nos dijeron que teníamos que esperar unos minutos porque a Kaia le estaban tomando las huellas dactilares, y cuando me dijo eso fue como si me golpeara una tonelada de ladrillos", dijo Kirkland.

"Ningún niño de seis años debería ser capaz de decirle a alguien que fue esposado, y que iba en la parte trasera de un auto de policía y que lo llevaban a un centro juvenil para que le tomaran las huellas dactilares y le tomaran una foto para una ficha policial", dijo la abuela.

La niña fue llevada a su casa ese mismo día. El viernes en declaraciones al Orlando.com, junto a Kirkland, la niña dijo: "Me sentí triste porque mi abuela estaba triste, y realmente la extrañaba".

El sitio Crimenonline indicó que el oficial involucrado en el incidente se enfrenta ahora a una investigación interna porque aparentemente "no es la primera vez que arresta a un menor sin seguir el protocolo adecuado".

Los oficiales del Departamento de Policía de Orlando dijeron que Rolle era uno de los dos niños que Turner arrestó ese día; el otro tenía 8 años de edad.

De acuerdo con las normativas del departamento de policía, los oficiales deben deben solicitar la aprobación de su comandante de vigilancia antes de arrestar a cualquier persona menor de 12 años, pero en este caso, según dijo el sargento David Baker al Orlando.com, Turner no lo hizo.