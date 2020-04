Niño de 5 años es uno de los mejores jugadores de “Call of Duty: Warzone”

Estados Unidos.- Rogan es un niño de cinco años que lleva jugando videojuegos desde los tres junto a su padre. Además de jugar, también hace retransmisiones, donde usuarios de Twitch que veían sus partidas no creían que un niño de esa edad jugara tan bien.

Debido a ello, su padre decidió poner dos cámaras (una para su cara y otra para sus manos) con el fin de demostrar que efectivamente Rogan es buenísimo jugando Call of Duty: Warzone y que destaca entre los 50 millones de jugadores que se encuentran en el multiplayer del videojuego.

En sus retransmisiones Rogan, quien siempre está acompañado por su padre, ha logrado aprender y ejecutar todos los trucos del famoso Batlle Royale.

En el vídeo publicado en su cuenta de oficial Twitter se puede ver una de sus partidas, donde también presume de ser el jugador patrocinado más joven del mundo.

5 Year Old 1v1 @FaZeApex snipers on Rust. The vibes on tonight's #STREAM were 💯. https://t.co/bFjqn3Ef5d

Teaser clip for full video dropping soon. #FaZeUp #Warzone #CallofDuty #twitch pic.twitter.com/AFcXty8awK