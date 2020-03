Niño cancela fiesta de cumpleaños por pandemia de Covid-19; así lo sorprenden sus amigos

ESTADOS UNIDOS.- El confinamiento que ha provocado la extensión de la pandemia por coronavirus ha detenido el ritmo de vida de más de la mitad de la población mundial. Los centros de trabajo se vieron forzados a cerrar, los hospitales han tenido más movimiento que nunca y los eventos sociales tuvieron que postergarse. Tal es el caso de un pequeño, cuya fiesta de cumpleaños tuvo que ser cancelada con el fin de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el portal América Digital, se trata de Scot Michael quien cumplió 6 años, y que pese a tener todo listo para festejar una fiesta con amigos y familia, sus padres se vieron obligados a posponerla.

Te puede interesar: Conoce el "Diario de un niño durante el Covid-19"; su autor tiene 8 años

Sin embargo, los invitados tuvieron una gran idea para festejar a Scot, pues realizaron un desfile de carros afuera de su casa, para desearle un feliz cumpleaños mientras le aventaban regalos.

Tifanny Meemo, mamá del festejado, grabó el momento en que ocurrió esto y posteriormente, lo subió a las redes sociales donde se hizo viral.

El niño se la pasó saludando y agradeciendo a todos por la manera en que lo hicieron sentir feliz.





El ser humano necesita celebrar aún en tiempos de crisis

Luciano Lutereau, psicoanalista, doctor en Filosofía y en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y autor de varios libros como Esos raros adolescentes nuevos (Planeta), explicó en diálogo con Infobae que para comprender cómo se siente una persona que está aislada de sus afectos en una fecha tan especial como el cumpleaños, hay que tener en cuenta que no es la misma situación para quien está aislado de manera forzosa o circunstancial. Es la diferencia entre quien cumple años en vacaciones (o en un viaje) y una persona privada de su libertad.

“La pregunta sería ¿por qué incluso amenazados necesitamos celebrar ciertas ceremonias mínimas? Y sin tener una respuesta conclusiva, creo que podría decir que es porque en esos rituales volvemos a sentir que la vida tiene un sentido propio”, analizó el psicoanalista.

Estos pequeños actos de intimidad tienen la función de recomponer la identidad. Por eso en estos días no me llamó la atención cuando un paciente que no acostumbraba a festejar su cumpleaños, cuando incluso era de aquellos que odiaba ese día, organizó una comunicación virtual con otros para soplar las velas, dijo Lutereau.