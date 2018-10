Este pequeño pasó por la trituradora ¡más de mil dólares!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pintar paredes, romper adornos y esconderse en la casa suenan como travesuras comunes que todos los pequeños hacen, sin embargo, triturar más de mil dólares en efectivo es algo que nadie esperaría de un niño de dos años.

Ben y Jackee Belnap estaban juntando dinero en un sobre para pagarle a los padres de Ben un préstamo que les hicieron para comprar boletos de temporada de su equipo favorito de futbol americano, comparte Milenio.com.

​La pareja contó al sitio KSL que el sobre desapareció misteriosamente y comenzaron a buscar en todos los rincones de la casa, hasta que hallaron los mil 60 dólares (más de 20 mil pesos) pulverizados en la trituradora.

Jackee dijo que su primera reacción fue llorar pero automáticamente comenzó a reír porque supo quién era el responsable de tal atrocidad: su hijo Leo de dos años, a quien enseñó a usar la trituradora para deshacerse de los papeles y correspondencia vieja.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE