Indiana: Niño se "viste de héroe" al defender a su mamá de sujetos armados (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Un niño se hizo viral en redes sociales luego de tomar el rol del "hombre de la casa" al defender a su mamá de unos asaltantes armados que ingresaron a su hogar en Indiana.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del domicilio, muestran el momento exacto en el que un grupo de cuatro sujetos con pistola en mano entran a la casa y de inmediato amenazan a la mujer y al pequeño.

Posteriormente, los criminales llevaron a la mujer y a otro individuo a una zona de la casa donde la cámara no alcanzaba a grabar.

Segundos después, el pequeño decidió "vestirse de héroe" y enfrentar a uno de los asaltantes con la intención de defender a su madre. Sin embargo, el delincuente logró controlar al infante.

PLEASE SHARE: We need your help identifying these individuals responsible for a home invasion.



If you have any info, call MCS at 574-288-STOP or 800-342-STOP. You can also call our SBPD Investigative Bureau at 574-235-9263.



Learn more here: https://t.co/ATbNiPaNbD pic.twitter.com/Bmocv8FQgW