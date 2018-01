Niño escribe carta a su maestra por 'enseñarle mentiras'

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- En chicago una maestra quedó anonadada tras la carta que recibió por parte de un alumno de ocho años después de impartir el tema de América y Cristobal Colón. Las letras del chico se hicieron virales por toda la web pues muchos usuarios argumentan que a pesar de su corta edad tiene algo de razón. La profesora está sorprendida por la carta pero aún más por la respuesta,

De acuerdo con el portal Los 40, en el documento, el estudiante se muestra enfadado con la docente porque ésta les explicó que Cristóbal Colón descubrió América.

"Hoy no fue un buen día para aprender", empieza diciendo el niño antes de criticar a la profesora por contar "mentiras".

"Cristóbal Colón no descubrió América, fueron los indios americanos", afirma, en referencia a quienes ya vivían en esa zona antes de la llegada de Colón.

"Mi madre me ha dicho que el único Cristóbal que nosotros reconocemos es Wallace", en referencia al recordado rapero The Notorious B.I.G.

"Me gusta el Día de la Raza (Columbus Day) pero prefiero que no me enseñe mentiras", prosigue el niño, que finaliza con una pregunta: "¿Cómo personas blancas pueden enseñar historia a la gente negra?".

La profesora respondió al comentario asegurando que estaba "muy decepcionada" con el alumno, que a su vez respondió con un despreocupado: "OK".

La madre del muchacho ha asegurado al HuffPost que ella misma les explicó la cuestión a sus hijos y que está orgullosa de él.

Una publicación de la carta en Facebook se compartió más de 128.000 en cuatro días y muchas personas se preguntan por qué la profesora no utilizó su respuesta para iniciar un enriquecedor diálogo.