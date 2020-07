¡Impresionante! Captan a niños nadando y jugando con un cocodrilo (VIDEO)

MALASIA.- Me imagino que alguna ves has nadado con delfines, pero con un cocodrilo, no lo creo.

Unos niños han dejado atónitos a varios internautas luego de que se hiciera viral un video donde se les observa nadando con un lagarto.

De acuerdo con algunos medios, este hecho fue grabado en un lago de la ciudad de Kota Kinabalu, Malasia. Al parecer fue el padre de los pequeñines quien decidió grabar este inusual momento para posteriormente compartirlo en su cuenta de Twitter.

En dicho clip se puede apreciar a los niños jugando felizmente con el reptil que luce muy tranquilo y cómodo a lado de los menores.

Dia buat macam kucing la pula 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ISmR08t3w4 — cikZul (@mdfaidzul) July 2, 2020

Hasta el momento, el material audiovisual ya cuenta con más de 25 mil retweets y 15 mil likes.