Video: Niños palestinos apuñalan a policías en Jerusalén

ISRAEL.- Una cámara de seguridad captó el momento en el que dos menores de edad atacan a cuchillazos a un grupo de policías que se encontraban en un callejón; los gendarmes reaccionaron y abatieron a tiros a los chicos, quienes terminaron tendidos e inmóviles.

Según medios internacionales se trató de los jóvenes palestinos quienes cometieron el ataque en la ciudad vieja de Jerusalén el jueves pasado.

La policía israelí dijo que un militar resultó ligeramente herido y fue quien disparó contra los dos atacantes. El ministerio palestino de salud afirmó que uno de los menores murió y que no se sabe cómo se encuentra el otro.

El otro joven atacante fue evacuado a un hospital israelí que consideró su estado "crítico". La Media Luna Roja palestina y la policía israelí registraron un tercer palestino herido en la pierna, pero que no hacía parte de los atacantes.

El acceso a ese sitio fue prohibido a los hombres de menos de 50 años para la oración del crepúsculo, según el portavoz del Waqf, organismo musulmán que administra ese lugar.

Los enfrentamientos entre policías israelíes y musulmanes en la explanada de las Mezquitas, lugar donde siempre hay tensión en Jerusalén, causaron decenas de heridos palestinos.

Cuatro policías israelíes también resultaron heridos en enfrentamientos el primer día de la fiesta musulmana del Aïd al-Adha, que coincide este año con la conmemoración judía de Ticha Beav.

La explanada de las Mezquitas, tercer lugar santo del islam, está en Jerusalén Este, sector palestino de la ciudad ocupada desde 1967 por Israel, que luego la anexó sin tener el reconocimiento de la comunidad internacional.

