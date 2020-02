Niurka Marcos: A Maribel Guardia me la comería, esta bella

Ciudad de México.- La cantante y actriz, Niurka Marcos confesó que le trae ganas a Maribel Guardia y Yolanda Andrade. La cubana confesó al programa La Cuchara, que sí hay una mujer con la que le gustaría estar y esa es la ex de Joan Sebastián.

Sin embargo, la vedette agregó que Yolanda Andrade también le mueve el tapete, por lo que le daría mucho amor. En cuanto al ámbito internacional le encantaría estar con Angelina Jolie.