"No le podemos pagar": AMLO invita a Bad Bunny a cantar gratis en el Zócalo

¿Se imaginan un concierto gratis de Bad Bunny en el Zócalo de la CDMX? Esto podría hacerse realidad si el cantante puertorriqueño acepta la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que no le podrían pagar.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario aseguró que entiende perfectamente que su presentación no suceda dentro de las próximas semanas, pero pidió que haga un espacio en su agenda.

Además, afirmó que le ayudaría a poner el escenario y las luces, debido a que sería de forma gratuita.

"Pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo. Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro, no tan espectacular... porque vi que salió volando en una palmera y eso no se pude acá. Le podemos poner una tirolesa, esa sí se la podemos colocar", indicó.