“No me gustan buenotas”, Aleks Syntek arremete contra la estética femenina

Aleks Syntek fue atacado en redes sociales luego de que expresara en entrevista que le gustan las "mujeres naturales", ya que realizó comentarios negativos hacia las personas con cirugías estéticas, sin embargo, el enfurecimiento de los usuarios contra el cantante no quedó ahí, pues algunos le recordaron su pasado: En 2018 un joven de 17 años llamado Lemon Brick acusó al también productor de ciberacoso.

En el podcast de Pedro Prieto, "Auténtico", Syntek dijo: "Tengo un choque con ésta época, sobre la belleza femenina. A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje. No me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nal..tas o que estén todas buenotas, que se inyecten la boca".

🤷 #AleksSyntek está en medio de la polémica luego de que dijera que no le gustan las mujeres“buenotas”,



Como era de esperarse usuarios de internet comenzaron a criticarlo y le recordaron que en el 2018 fue acusado por haber acosado al adolescente inglés “Lemon Brick”. pic.twitter.com/iAwGbEDnGW — Síntesis Hidalgo (@SintesisHgo) August 18, 2022

El intérprete de "Corazones invencibles" añadió: "Híjole no, nada de eso me gusta. A mí me gusta la belleza natural, a la mujer así como es y me atraen las chicas sencillas".

Ante esto, algunas personas en Twitter hicieron burla de las declaraciones del cantante y le reiteraron la polémica con Brick.

¿Qué pasó con Lemon Brick y Aleks Syntek?

En 2018, el joven británico Lemon Brick que, en esa época, tenía sólo 17 años acusó públicamente a Alex por presuntamente mandarle mensajes inapropiados a través de Instagram.

En aquel entonces Brick publicó las conversaciones con Syntek mediante sus historias donde aseguraba que el productor lo habría llamado sexy y lindo. Posteriormente, el joven contó, a través de la misma plataforma, que Alex le había explicado que hubo una malinterpretación de los mensajes:

"Fue un chiste inocente", y le pidió que eliminara las publicaciones para evitar problemas con su familia: "tengo una familia, dos hermosos hijos y una adorable esposa, a los que estás poniendo en peligro".

Pese a que comenzaron especulaciones de que los mensajes provenían de una cuenta falsa, el británico insistió que las "pruebas" eran del perfil original de Syntek.

La noticia provocó revuelo en medios de comunicación y por supuesto en la opinión pública, lo que habría dejado resentidos a algunos seguidores.

Actualmente la cuenta de Brick, el joven británico de 21 años bajo el nombre de Instagram, @lemon_brick acostumbra a publicar en su perfil a las personas que lo acosan en redes y alardea en su perfil sobre la situación con Aleks Syntek, “Jajaja, ¿recuerdas cuando todo México inundó mis comentarios?”. Sin embargo, ya no aparecen los mensajes relacionados con el cantante.

“No me gustan buenotas”, Aleks Syntek arremete contra la estética femenina [Foto: Instagram - @limón_ladrillo]

Con información de El Universal.