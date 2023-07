‘No sabía que era tan antiguo’, turista que vandalizó el Coliseo se disculpa

El turista que escribió su nombre y el de su pareja en una de las paredes del Coliseo, en Roma, se ha disculpado con una carta pública para reconocer "con total vergüenza" que no sabía exactamente qué era lo que estaba dañando.

"Admito con total vergüenza que sólo después de lo sucedido me enteré de la antigüedad del monumento", ha explicado este turista, Ivan Dimitrov, de 31 años, en una carta remitida a autoridades y recogida por el diario 'Il Messagero'.

The Daily Mail says that POS has been identified as Bulgarian-born Ivan Dimitrov, 27, who also goes by the name Ivan Hawkins and Hayley Bracey, 33. He works as a fitness coach in Bristol, England.

Hayley is thought to run her own sports nutrition business.



