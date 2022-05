Se acabó todo: Nodal expone conversación de WhatsApp con Belinda

Christian Nodal expuso una conversación con Belinda, luego de que la madre de la cantante española, Belinda Schull publicara un tuit con una indirecta para la expareja de su hija.

A través de Twitter, un internauta capturó una publicación que la mamá de la “princesa del pop” compartió, por lo que decidió etiquetar al cantante de regional mexicano.

“Ya sospechaba yo que estaban confabuladas, si son tal para cual. @belindapop @elnodal” escribió el usuario.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron” escribió Schull.

Ya sospechaba yo que estaban confabuladas, si son tal para cuál.@belindapop @elnodal pic.twitter.com/fpVz0TviWT — Marya VS (@hvalenci12) May 18, 2022

Por ello, Nodal decidió romper el silencio y exponer una conversación con su exprometida en el que deja ver que Belinda le pedía dinero para uso personal y para sus padres.

Además, aprovechó para señalar que su exsuegra ha vivido del dinero de su hija por más de 20 años, por lo que pidió paz.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Esto dice la conversación que Nodal expuso

“Amor, Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Ósea no te va a llegar algo de dinero esta Semana? Aparte de lo de mis papas? Para que me los pueda arreglar?” se lee en la captura de pantalla.

Ocho minutos después escribió lo siguiente:

Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo.

Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida.

Mamá de Belinda aplaude tuit despectivo

De acuerdo con la cuenta de la influencer de entretenimiento, Chamonic la madre de la intérprete de “Luz sin gravedad” respondió con aplausos un tuit que se refería de manera despectiva a Christian Nodal.

“Belinda es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de nodal “

Respuesta de la mamá: emojis de aplausos.