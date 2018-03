¿No hay relleno? La nueva dona de Nutella causa decepción

Agencia

MÉXICO.- Esta semana las redes sociales enloquecieron después de que la cadena Krispy Kreme anunciara el arribo a nuestro país de la 'dona de Nutella'.

¿Quién no babeó con tan sólo imaginar el sabor de esta exquisita combinación? Desafortunadamente, no es lo que todos esperábamos.

A diferencia de la edición exclusiva para Puerto Rico y la República Dominicana, la dona no está rellena de la famosísima crema de chocolate y avellana, sino que está cubierta de Nutella y la mitad tiene trozos de avellana tostada.

Los comentarios no se hicieron esperar en las plataformas digitales, donde los clientes externaron su descontento por el producto. Algunos, incluso, dijeron sentirse 'víctimas del peor engaño de sus vidas'.

“Yo rompí la dieta y ustedes me rompieron el corazón”, tuiteó Tania Gutiérrez.

A pesar de ello, en algunas sucursales esta creación se encuentra agotada; tiene un costo de 26 pesos y estará disponible hasta el próximo 2 de mayo.

