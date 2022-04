¡Ocúpese!: Loret de Mola responde a AMLO por exponer sus bienes

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expusiera los supuestos bienes que posee Carlos Loret de Mola, este respondió ante los señalamientos, pues consideró que está utilizando su imagen para evitar hablar de los feminicidios que están ocurriendo en el país.

De acuerdo con lo anunciado con el mandatario, Loret de Mola compró en 2019 un departamento en Polanco, por el que se supone pagó 48 millones y actualmente está valuado en más de 120 millos de pesos.

López Obrador mencionó que esta propiedad la adquirió a través de su entonces abogado, Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de la República.

"Él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados, que vale una fortuna, pero esto es nada más una muestra y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene, porqué este departamento lo compró creo que en 2019 su abogado, una finísima persona, notario público Morales Lechuga", acusó el mandatario.

Muestra el departamento en Polanco del periodista Carlos Loret de Mola con un costo de 48 mdp.

Loret responde a López Obrador

Tras las acusaciones por el titular del ejecutivo, el periodista lamentó que López Obrador lo utilice para evadir los feminicidios en México.

“Presidente @lopezobrador_: hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese” escribió en Twitter Loret.

A su vez, denunció que luego de tres horas de conferencia en el Palacio Nacional no dedicó ni un solo momento para los femincidios que ocurren en el país.

“Terminó la mañanera de casi tres horas y el presidente @lopezobrador_ no le dedicó ni un segundo a los feminicidios. Ni un segundo. Un presidente ruin y desalmado” se lee en el tuit.