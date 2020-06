Autoridades atrapan a un león de montaña en las calles de San Francisco (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Un joven león de montaña que había sido visto durmiendo en una maceta a lo largo de una calle normalmente concurrida y mirando su reflejo en el cristal de una torre de oficinas en el centro de San Francisco fue capturado con seguridad el jueves y liberado en la naturaleza, dijeron funcionarios.

⚠️ Mountain Lion Captured ⚠️



Thank you @SFPDSouthern for your sharp eyes! They spotted the mountain lion this morning on the 100 Block of Channel St. and with the assistance of @SFACC + @CaliforniaDFW were able to safely capture and remove the mountain lion! 🙌 pic.twitter.com/Uzyyk1rv2B