Only Fans: ¿Qué es y por qué todos hablan de ella?

¿El título “Only Fans” ha aparecido mucho en tus noticias últimamente? Si tienes acceso a un dispositivo con redes sociales, las posibilidades son que sí. Pero, ¿a qué se debe tanto ruido alrededor de esta página?

¿Qué es “Only Fans”?

Only Fans es una plataforma de paga donde los usuarios reciben un porcentaje de las ganancias a cambio de su contenido. Esto la ha vuelto popular entre creadores de contenido para adultos, sin embargo no está limitada a eso.

A gran escala, se divide en dos tipos de usuarios: los creadores de contenido y los consumidores de contenido.

Los creadores de contenido deben probar su mayoría de edad, dar de alta una cuenta bancaria y seleccionar el costo mensual de suscripción a su canal. La plataforma establece un costo mínimo de $4.99 USD al mes y un máximo de $49.99 USD al mes (por suscripción). Sin embargo, los creadores pueden recibir propinas o mensajes privados pagados iniciando en un mínimo de $5.00 USD.

Por el otro lado, el consumidor también debe probar su mayoría de edad y dar de alta una tarjeta bancaria para crear su cuenta y no tiene un límite de cuentas a seguir o interactuar, mientras tenga los fondos para pagarlas.

Tipos de contenido

Si bien, la plataforma ha ganado su popularidad en gran parte por la posibilidad de los creadores de compartir contenido sin censura y para adultos, como mencionamos antes, no está limitado a eso.

En Only Fans podrás encontrar:

Entrenadores personales

Artistas

Streamers de videojuegos

Hasta chefs...

Sin embargo, la falta de censura la ha popularizado entre creadores de contenido para adultos e incluso pornografía amateur. Otra vez, no es lo único, pero si la gran mayoría de lo que encontrarás.

¿Cómo funciona Only Fans?

Only Fans funciona ofreciendo la posibilidad de unirte como consumidor o como creador. Para los creadores, la oferta se vuelve atractiva, pues la creación de su cuenta es gratuita y recibirán el 80% de las ganancias que se generen a partir de su contenido, dejando el 20% restante a la plataforma.

Otro de los éxitos de esta plataforma se debe a su preocupación por la privacidad. Los creadores de contenido pueden sentirse más seguros al compartir imágenes o videos explícitos, ya que la misma red los protege para evitar que sean sacados de ahí. Si un usuario intenta hacer una captura de pantalla, por ejemplo, el contenido aparecerá completamente tapado e incluso podrá causar sanciones como el baneo de la cuenta.

Controversia

La red ha causado controversia desde sus inicios en 2016. Sin embargo, cada vez es más sonada y la pandemia que vivimos en 2020, que provocó que mucha gente tuviera que adaptarse, disparó su crecimiento enormemente.

Casos como el de la actriz americana, Bella Thorne, aumentaron la tendencia enormemente después de que la actriz generara $1 millón de dólares en 24 horas al unirse a la plataforma. Sus números llegaron alrededor de $2 millones en menos de una semana, solo para causar más controversia, pues un gran número de usuarios aseguró que no recibieron el tipo de contenido que habían sido prometidos. Esto causó que la red modificara sus métodos de pago aunque la red deslinda estos hechos de lo sucedido con la actriz.

El caso de Bella Thorne también causó controversia entre los creadores amateur, pues establecieron que no era una competencia justa además de ser una manera egoísta de apropiarse del mercado.

¿Cuánto puedes ganar subiendo cosas a Only Fans?

Gran parte del ruido que esta red ha generado, ha sido por los casos de éxito donde los creadores han presumido sus ganancias millonarias en redes. Sin embargo, no todo es color de rosa.

Miss Swedish Bella (también conocida como Monica Huldt) establece su suscripción a $6.50 USD al mes. Tomando en cuenta que el mínimo es $4.99 USD, notarás que el costo de su suscripción no es muy elevado. Sin embargo, por el mismo motivo, recibe un gran número de suscriptores y ganancias extra a raíz de mensajes privados. Esto la ha llevado a reportar ganancias de hasta $100,000 USD anuales.

Sin embargo, Monica establece que este éxito se debe a que ya contaba con una gran base de seguidores en Instagram antes de dar el salto a Only Fans y a que trabaja en su contenido 7 días a la semana para poder mantener su nivel de ingresos.

"I would never advise someone doing it if they only wanted to do it like two days a week or something. It's not a part-time thing in your mind. You wouldn't make enough money." (“No recomendaría a nadie hacerlo si lo ven como algo de dos días a la semana. No es un trabajo de medio tiempo en tu mente. No ganarías suficiente dinero.”) Reveló.

Estas declaraciones han sido reforzadas por un gran número de creadores de contenido en la plataforma. No es fácil construir una red de seguidores que te permitan un flujo constante de dinero, además de que mantener a la audiencia complacida requiere mucho trabajo.

En fin, Only Fans ha llegado a ofrecer una nueva posibilidad a creadores de contenido de todos los rubros, sin embargo, como en cualquier red social o trabajo, se requiere un poco más que suerte para lograr destacar.

