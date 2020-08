Operan a joven que tenía un alfiler incrustado en el corazón

ESTADOS UNIDOS.- Asombrado terminó el gremio médico, luego que investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos publicaran en la revista The Journal of Emergency Medicine, el peculiar caso de un joven que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras haber ingerido un alfiler de 3.5 centímetros y que este diminuto objeto haya terminado en el corazón del muchacho.

Se trata de un chico de 17 años quien aseguró que durante tres días había sufrido dolores agudos en el pecho que se intensificaban cuando se acostaba o respiraba profundamente y los resultados anormales de su electrocardiograma mostraban que sufría una inflamación cardiaca, mientras que su nivel elevado de proteínas en sangre indicaba que sufría una lesión de corazón, refirió el portal Live Science.

Una tomografía computarizada reveló que la parte inferior derecha de su corazón alojaba un objeto metálico punzante y los doctores tuvieron que realizar una cirugía para extraer ese cuerpo extraño.

De acuerdo con RT Noticias, el adolescente, que se recuperó por completo, comentó que suele colocar las agujas entre sus labios mientras cose, pero no recordaba haber tragado ningún objeto durante ese proceso.

Estos especialistas aseguran que este ejemplo ayudaría a especificar recomendaciones en casos similares: extraer el cuerpo extraño si causa dolores o provoca otros síntomas, pero dejar ciertos objetos pequeños que atravesarían con facilidad el tracto digestivo.

Así, el informe insta a los médicos a considerar "con seriedad" quitar "todos los cuerpos extraños agudos" para evitar migraciones "como la descrita en este caso" y otras "potenciales complicaciones devastadoras".

Science Alert: "A Teenager Didn't Realise He'd Swallowed a Sewing Pin Until It Pierced His Heart" https://t.co/Pv2MIG5sb1