De miedo: oso se pasea por el hotel de "El Resplandor"

ESTADOS UNIDOS.- Si eres fan del género de terror, seguro entre tus películas favoritas está'El Resplandor', ese clásico del cine basado en la novela de Stephen King y creado por Stanley Kubric, que involucra a un escritor que se vuelve loco, su familia y dos tétricas gemelas.

El lugar donde fue grabada es el Hotel Stanley, el cual está ubicado en Estes Park, Colorado.

Recientemente el hotel dio de qué hablar cuando un enorme oso decidió 'registrarse' para obtener una habitación, o bueno, eso parece, indicó el portal de noticias Excélsior.

El platígrado se metió por una ventana abierta mientras 300 huéspedes estaban durmiendo, deambuló por el lobby y se trepó en los muebles.

La curiosa escena la grabó una recepcionista y rápidamente se viralizó en redes sociales.

