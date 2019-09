Padre golpea a su bebé para que aprenda a caminar (video)

Agencia

Arabia.- En redes sociales se ha viralizado un video donde un hombre golpea fuertemente a una bebé supuestamente para que aprenda a caminar.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, el sujeto agredió a la menor con cachetadas, golpes, azotes, entre otros.

Luego de ser incriminado el hombre subió otro video donde muestra que la niña ya puede quedarse de pie y cuenta que tiene otros tres hijos los cuales ha criado solo ya qué la madre los abandonó.

Yousef Al Qutati put out this video just now



He still has the child with him. He just tried to explain away his behavior. So she’s still in danger if anyone can do anything to find this guy. Please help. #معذب_طفله #Riyadh #KSA pic.twitter.com/gJh3nMUO5f