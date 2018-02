Agencias

ROMA, Italia.- El cielo de Roma se parecía a una pantalla estática de televisión sin imagen o a una escena de una película de terror. Una fotografía publicada en la red social Reedit ha inmortalizado el momento.

La causa de la singular escena estriba en la presencia de millones de pequeños pájaros estorninos que regresan en gran número a la capital italiana buscando calor y refugio de la helada Europa oriental y Escandinavia, informa el portal Inverse Science.

También te puede interesar: Le ponen la playera del América y su reacción se hace viral

De acuerdo con información de RT, según ciertas estimaciones, hasta cuatro millones de aves llegan a Roma cada año, atraídas por el calor relativo de la ciudad en relación a las regiones vecinas.

La cantidad de estorninos hizo recordar a muchos habitantes de la “Ciudad Eterna” la famosa película de ciencia ficción “Los Pájaros”, de Alfred Hitchcock, situación que, curiosamente, es lo que menos les impresionó, pues el verdadero problema son los excrementos que los pequeños pájaros dejan por la ciudad, y en especial, los vehículos.

En años recientes, los romanos han tenido dificultades para controlar las parvadas de estorninos, pues incluso han soltado halcones peregrinos, depredador natural de estas aves, pero sin éxito. En algunos barrios, los vecinos han llegado hasta a podar los árboles para que los pájaros no se posen, pues además del excremento, el ruido de sus trinos resulta molesto.

Otros métodos que han empleado para alejar a los pájaros es el uso de halcones entrenados en cetrería, y en algunos casos, a base del ruido de cacerolas.

En España, de acuerdo con información del diario Hoy, la expresión de la inquietud vecinal llevó a Mariluz Rebolledo, que considera que los estorninos están causando un problema que amenaza las condiciones sanitarias Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz; a recolectar 938 firmas, alrededor del 40% de la población adulta de su localidad, a fin de exigir a las autoridades que hagan algo para frenar a los estorninos.

The skys over Rome stuffed with Starling https://t.co/J62gw7gf4P pic.twitter.com/R2HTzINmno