Y la palabra del año es... Pandemia; mira sus orígenes

Nueva York.- Si hubiera que elegir la palabra que más sobresalió en 2020, ¿cuál sería? El Merriam-Webster y dictionary.com coincidieron en que “pandemia” es la palabra del año.

“Probablemente no sea un gran shock”, admitió el lunes el director editorial del Merriam-Webster, Peter Sokolowski, a The Associated Press. “A menudo las grandes noticias tienen palabras técnicas asociadas a ellas y en este caso, la palabra pandemia no sólo es técnica, sino que se ha vuelto general. Es probablemente la palabra con la cual nos refiramos a este periodo en el futuro”.

La palabra adquirió urgencia en marzo, cuando la crisis del coronavirus fue designada como una pandemia, pero comenzó a ser tendencia en Merriam-Webster.com en enero y nuevamente en febrero, cuando se registraron las primeras muertes en Estados Unidos y varios brotes en cruceros.

El 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia global, las búsquedas del término se dispararon ampliamente. Adicionalmente, el interés por la palabra en el sitio se ha mantenido significativamente elevado a lo largo del año, según Sokolowski.

Por significativamente, Sokolowski quiere decir que las búsquedas de “pandemia” el 11 de marzo se incrementaron en 115.806% en relación con la misma fecha del año previo.

Ese mismo día, las búsquedas de la palabra en Dictionary.com —que define “pandemia” como una enfermedad “prevalente por todo un país, continente o el mundo entero”— subieron más de 13.500%, dijo el editor sénior de investigación John Kelly a la AP.

“Eso es muchísimo, pero aún más revelador es cuán elevadas se han mantenido las búsquedas durante todo el año. Mes tras mes, fue más de 1000% que lo usual. Durante cerca de medio año, estuvo en el 10% superior de todas nuestras búsquedas”.

Esto es lo que significa “pandemia”

Pandemia, cuyas raíces son el latín y el griego, es una combinación de “pan” (todo) y “demos” (pueblo). La segunda es la misma raíz de “democracia”, apuntó Sokolowski. La palabra pandemia data de mediados del siglo XVII, cuando se usaba ampliamente como “universal” y más específicamente para enfermedades en textos médicos de la década de 1660, explicó.

Eso fue después de las plagas de la Edad Media, dijo Sokolowski, quien atribuyó el tráfico en el sitio no sólo a personas que no conocían el significado de “pandemia” sino a aquellos en busca de más detalles, inspiración o consuelo.

“Vemos que la palabra amor es buscada alrededor del Día de San Valentín y la de cornucopia el Día de Acción de Gracias”, informó Sokolowski. “Vemos una palabra como surrealista subir en momentos de tragedia nacional o conmoción. La idea de los diccionarios es ayudarnos a empezar a poner nuestras ideas en orden”.

El cibersitio del Merriam-Webster recibe mensualmente cerca de 40 millones de visitantes únicos que consultan alrededor de 100 millones de páginas. Entre las palabras más buscadas en su sitio web también están coronavirus, cuarentena y asintomático.

Esta última figura igualmente en la lista de dictionary.com, junto con palabras como licencia, no esencial, hidroxicloroquina y otros términos relacionados a la pandemia.

Jennifer Steeves-Kiss, directora ejecutiva de Dictionary.com, dijo que un ingrediente clave en la elección de la palabra del año es el interés sostenido en el tiempo y que “pandemia” cumplía con esta característica.

“Esto ha afectado a familias, nuestro trabajo, la economía”, dijo. “Realmente se convirtió en la opción lógica. Se ha vuelto el contexto en el cual hemos dialogado todo 2020”.