¡Pánico en crucero! Ráfaga de viento deja varios heridos (video)

NUEVA YORK.- El crucero Norwegian Escape, que partió el pasado domingo de Nueva York rumbo a Bahamas, se topó con una ráfaga de viento "extrema" provocando caos y pánico a bordo, dejando como saldo varias personas heridas.

De acuerdo a RT, las redes sociales se llenaron de imágenes y reportes de lo sucedido. Uno de los viajeros adjuntó fotos de cómo quedó la embarcación tras el incidente, y publicó: "La nave se inclinó y el daño estaba por todas partes". Otro escribió que "sillas, mesas, vidrio, personas salieron volando hacia un costado del barco".

The @CruiseNorwegian Escape was hit be a 100+ knot gust last night. The ship tilted and damage was everywhere. Crazy! pic.twitter.com/3fNx9sFBhW