Panista defiende a Sonora Grill: "Soy morena y nadie me discriminó"

Luego de la polémica que surgió en redes por supuestos actos de discriminación en el restaurante Sonora Grill Prime de Masaryk, donde acusan que dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel, la diputada local del PAN, América Rangel, dijo que visitó un establecimiento de la cadena y no fue discriminada pese a su tono de piel.

Aunque la legisladora no especificó ni la ubicación, ni lugar asignado en el restaurante, Rangel Lorenzana, compartió una imagen donde comprueba su visita; sin embargo, al fondo se observa que un empleado hace una seña obscena.

Tras los hechos una exempleada del Sonora Grill cuenta cómo le ordenaron asignar mesas dependiendo el color del comensal.

Luego de que un usuario de redes sociales denunciara que, en la cadena de restaurantes, Sonora Grill Prime Masaryk, dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel, y esta negara los actos de discriminación en sus sucursales, una presunta exempleada afirmó que sí hay racismo en el lugar, sin dar a conocer la sucursal en la que trabajó.

A través de TikTok la usuaria: @sof.otero relató la experiencia que vivió como empleada del restaurante.

Ante dicha situación, narró que un día le llamaron la atención, pese a que había seguido las órdenes al pie de la letra.

"Yo sentaba ahí (en el balcón) a las personas que venían mejor vestidas, más formal, hasta que un día me llamaron la atención... Yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada, y que me pidieron que si podían tener buena vista en el balcón y entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso, porque ellos no cumplían con 'los estándares' y entonces me señaló a una pareja y me dijo: 'Mira, ellos, por ejemplo, sí los cumplen'" .