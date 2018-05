Fotos: pantalones 'sin tela' encienden las redes sociales

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo modelo de pantalones ha llegado para revolucionar la moda y también las redes sociales. El diseño está a cargo de la empresa estadounidense Carmar Denim y los jeans han desatado una ola de burlas en redes.

De acuerdo con el portal RT Noticias, la creación, que deja al aire todo lo que los pantalones suelen cubrir, está destinada, según dice el fabricante en su cuenta de Instagram, a aquellos que "se atreven a mostrar".

En su sitio web, la empresa destacó los beneficios de este singular modelo de 'jeans'. Entre ellos mencionan su "corte relajado", su "cremallera frontal completa" y que "no se estiran". Básicamente, por 168 dólares obtienes todo lo que quieres, a excepción de unos vaqueros.

Aunque los internautas respondieron al anuncio con una oleada de chistes, la primera partida de pantalones ya ha sido vendida, afirma la compañía en su sitio web.

A denim brand is selling 'extreme cut out' jeans for $168 and people are seriously confused 😕 https://t.co/kIWOQhZKX4 pic.twitter.com/8dn5I0nw94 — INSIDER (@thisisinsider) 1 de mayo de 2018

"¡Al menos, tienen bolsillos!", bromeó un tuitero, a lo que otro respondía que "ojalá estos bolsillos incluyeran vaqueros".

At least they have pockets! — Sean M. Goodman (@AmarandAgasi) 1 de mayo de 2018

"¿Cuánto cuesta demostrar que alguien es un idiota? 168 dólares", escribió otro.

⚡️ “People are seriously confused by these $168 'extreme cut out' jeans 😕”https://t.co/voyyYqv6KE — INSIDER (@thisisinsider) 1 de mayo de 2018

Algunos usuarios especularon con que el anuncio solo fuese una broma, pero la misma empresa contestó que los vaqueros son reales.