Para el recuerdo: mujeres se toman selfie tras chocar en Morelos

Es normal que después de un accidente automovilístico, los heridos agarren sus celulares para solicitar ayuda médica, sin embargo, dos mujeres decidieron que era una mejor idea tomarse una selfie tras chocar el fin de semana en Morelos.

¿Para el recuerdo? Después de que su vehículo quedara volcado en medio de la calle, dos de las cinco pasajeras se tomaron una fotografía para capturar sus rostros cubiertos de sangre, causando confusión entre los testigos.

De acuerdo con TMZ, esto ocurrió el sábado en la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Lomas del Mirador de Cuernavaca. Los reportes señalan que cinco personas se encontraban dentro del automóvil que se volcó.

Las autoridades de Cuernavaca acudieron a la dirección donde tuvo lugar el accidente, para acompañar a las afectadas mientras llegaba la ayuda.

Por lo que se logra ver en las fotografías compartidas por el portal de entretenimiento TMZ, las mujeres siguieron tomándose fotos, a pesar de que una de ellas apenas podía caminar, incluso con ayuda de un oficial de la policía.

La joven que no soportó el dolor, caminaba con su brazo izquierdo sobre el hombro de un oficial.

Apenas avanzó unos metros cuando comenzó a irse de lado, por lo que no tuvo más remedio que volver a sentarse en la banqueta, en compañía de una de sus amigas.

