Paracaidista choca contra muro y graba su propio accidente (video)

BRASIL.- Una inesperada ráfaga de viento, un cambio de curso a último momento, una pared que se alza en el lugar más inapropiado: los riesgos del paracaidismo son impredecibles, y así lo confirma una grabación publicada este lunes por el portal Medialeaks, misma que fue realizada por el propio afectado.

De acuerdo a RT, el incidente, que felizmente no dejó víctimas mortales, ocurrió en Brasil, según se desprende de la descripción que aporta el video, aunque no hay precisión de lugar ni fecha, como tampoco se identifica al desafortunado paracaidista ni se informa de su estado de salud. Sin embargo, la cámara que llevaba en su casco pudo registrar que el deportista no perdió el conocimiento ni el sentido del humor.

"Hola, galería", comentó cuando aún yacía al pie de la pared: "Es una bella caída".

Recientemente en México una tragedia similar ocurrió cuando dos personas perdieron la vida después de arrojarse en paracaídas desde un avión ligero, luego de que el artefacto no abrió a tiempo, según la Policía de Morelos en Jojutla.

De acuerdo con información de El Financiero, los cuerpos de emergencia y del Servicio Médico Forense acudieron a la altura de la autopista México-Acapulco cerca de la desviación Tehuixtla-Tequesquitengo, para levantar los cuerpos de las dos personas y para acordonar el lugar.