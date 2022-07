Parque de Plaza Sésamo se disculpa por dejar sin saludo a niñas afroamericanas

Un parque de diversiones con temática de Sesame Street (Plaza Sésamo) se disculpó y prometió dar más capacitación a sus empleados después de que se hiciera viral un video con un actor vestido de uno de sus personajes que no saluda a dos niñas negras de 6 años.

El video de nueve segundos, publicado el sábado en Instagram por Jodi Brown, la madre de una de las niñas, mostraba a Rosita saludando con la mano a un niño y a una mujer blancos y después haciendo un gesto de “no” y alejándose de las dos niñas que tenían los brazos extendidos y pedían saludos y abrazos durante un desfile en Sesame Place en Langhorne, a las afueras de Filadelfia.

“Nunca volveré a poner un pie en @sesameplace”, dijo Brown en internet.

El abogado de la familia, B’Ivory LaMarr, dijo a The Associated Press el martes que la familia está en shock y perturbada por el incidente y “los daños provocados a sus hijas”.

En un comunicado inicial, enviado el domingo, Sesame Place dijo que el parque y sus empleados apoyan “la inclusión y la igualdad en todas sus formas”.

El comunicado también señaló que los artistas a veces no pueden cumplir con los pedidos de abrazos porque los vestuarios que usan les dificultan ver estaturas menores.

Sin embargo, mucha gente expresó su indignación en internet y algunos pidieron boicotear el parque de diversiones.

El parque emitió un segundo comunicado el lunes disculpándose nuevamente y prometió que emprendería acciones para “mejorar”. Entre los esfuerzos habrá capacitaciones sobre inclusión para sus empleados.

This is so disgusting but never surprising when it comes to our children. Whoever is in this "Rosita" costume needs to be fired. I don't know if a racist or a c☻️☻️n is in this costume, but Sesame Place has some splanin', firing and apologizing to do. #BoycottSesamePlace pic.twitter.com/magSNsoLGj