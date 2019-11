Pasajeros de un crucero beben despreocupados a pesar de una tormenta (video)

Agencia

MÉXICO.- Un par de videos difundidos en redes sociales muestran a los pasajeros de un crucero despreocupados, que continúan bebiendo, mientras las malas condiciones climáticas sacuden la embarcación, provocando incluso que el agua corra por la cubierta.

Las imágenes fueron captadas el pasado sábado por Calum Lawson, un ingeniero marítimo y empleado del crucero P&O Ventura, mientras navegaba entre Cherburgo (Francia) y South Hampton (Reino Unido). En los videos se ve cómo las olas balancean violentamente el barco, haciendo que la piscina se desborde, ante los gritos de varios niños.

Best part of this video is the amount of typical brits are so un-phased by any danger that occurs because “they’re on their jollies” n nothing can spoil that... bastard ships flooding man pic.twitter.com/CWAsCAb9hC